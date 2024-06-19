В приграничных регионах (в РК и в Севастополе тоже) выборы пройдут с применением придомового голосования

Выборы в Брянской, Белгородской, Курской областях, в Крыму и Севастополе в сентябре пройдут с использованием двух форм дополнительного голосования, в том числе придомового. Такое же решение было принято в отношении города Орска (Оренбургской области) на заседании ЦИК РФ.

Также, согласно решению ЦИК, в этих регионах будет проведено голосование для живущих в местах, где отсутствуют специальные помещения. «Решение принято», — цитирует ТАСС председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову. Придомовое голосование в Брянской области распространяется также и на довыборы в Госдуму по одномандатному округу 78. В остальных двух одномандатных округах — В Ростовской области (152) и Хакасии (35) на довыборах будет доступна только одна дополнительная форма голосования — для живущих в труднодоступных местах. источник: ТАСС