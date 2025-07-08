В приложении «Госуслуги.Дом» теперь есть новая функция — быстрый вызов аварийной службы

Теперь жители многоквартирных домов могут оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой (АДС) по официальному телефону, который управляющая организация внесла в ГИС ЖКХ.

Как работает система:

на главном экране приложения нужно нажать кнопку «Авария».

система подскажет, в каких случаях звонить (прорыв трубы, отключение электричества, запах газа и др.).

внизу экрана появится актуальный номер АДС — можно сразу позвонить.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, потребуется получить гостевой доступ от собственника, который позволит управлять жильем и в том числе совершать аварийные звонки.

Напомним, Минстрой России совместно с Минцифры России проводят системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне – мобильного приложения «Госуслуги.Дом». За два года приложение стало надежным помощником россиян в решении вопросов ЖКХ.

В Севастополе более 30 тысяч жителей уже оценили удобство мобильного приложения «Госуслуги.Дом».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя