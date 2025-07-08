В приложении «Госуслуги.Дом» теперь есть новая функция — быстрый вызов аварийной службы

Теперь жители многоквартирных домов могут оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой (АДС) по официальному телефону, который управляющая организация внесла в ГИС ЖКХ.
Как работает система:
- на главном экране приложения нужно нажать кнопку «Авария».
- система подскажет, в каких случаях звонить (прорыв трубы, отключение электричества, запах газа и др.).
- внизу экрана появится актуальный номер АДС — можно сразу позвонить.
Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, потребуется получить гостевой доступ от собственника, который позволит управлять жильем и в том числе совершать аварийные звонки.
Напомним, Минстрой России совместно с Минцифры России проводят системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне – мобильного приложения «Госуслуги.Дом». За два года приложение стало надежным помощником россиян в решении вопросов ЖКХ.
В Севастополе более 30 тысяч жителей уже оценили удобство мобильного приложения «Госуслуги.Дом».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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