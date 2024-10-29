В проекте бюджета РК сохранены все объемы федерального финансирования, выделяемого по решениям Президента

Как акцентировал Сергей Аксёнов, все предусмотренные ранее меры социальной поддержки в бюджете сохраняются, как и объемы федерального финансирования, выделяемого согласно решениям Президента Владимира Путина.

Наша главная задача – грамотно и эффективно реализовывать все запланированные мероприятия. Достижения с точки зрения перевыполнения доходной части бюджета должны использоваться на благо граждан. Никакие отставания по срокам или управленческие ошибки тут недопустимы. В том числе необходимо учитывать и расходы на заработную плату сотрудников вводимых в эксплуатацию новых объектов образования, здравоохранения, инфраструктуры, – заявил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также подчеркнул, что при формировании технических заданий на проектирование любых объектов должен применяться единый принцип – никаких избыточных элементов и работ, строительных мероприятий. По словам Главы Крыма, расходование бюджетных средств должно быть рациональным, с максимальной отдачей.

Кроме того, Сергей Аксёнов поставил задачу перед Правительством РК и администрациями муниципальных образований грамотнее выстраивать коммуникацию с федеральными органами власти и еще раз тщательно изучить прогнозные показатели по своим направлениям деятельности.

Пересмотрите все федеральные программы и проекты на предмет грантов и дополнительных объемов финансирования. До 1 декабря каждое министерство и ведомство, каждый район должны представить варианты мер, которые можно и нужно предпринять для увеличения доходной части бюджета. Сегодня время требует качественных решений, – заключил Глава республики.

В своем докладе заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико отметила, что параметры бюджета на очередные три года сформированы с учетом Послания Президента Федеральному Собранию, основных направлений бюджетной и налоговой политики, государственных программ и реализации национальных проектов.

Проект закона учитывает изменения, которые прогнозируются в экономике, обеспечивают финансирование достижение целей развития региона во всех сферах общественной жизни, включающих повышение качества жизни и социальной поддержки граждан, качества и доступности услуг социальной сферы, – пояснила вице-премьер республики.

Отдельно в ходе заседания Сергей Аксёнов заострил внимание на ходе отопительного сезона. Только за прошедшую ночь в адрес Главы Крыма поступило 58 обращений от граждан с жалобами на отсутствие тепла, большая часть – из Симферополя. Глава республики поручил провести служебную проверку по каждому многоквартирному дому, чтобы прояснить, по каким причинам управляющие организации или другие ответственные за подачу отопления в МКД лица задерживают начало сезона.

Помимо этого, на заседании был одобрен прогноз социально-экономического развития Крыма на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Андрей Козырев, Главный федеральный инспектор по Республике Крым Александр Ушаков, первый заместитель прокурора Республики Крым Павел Смагоринский, вице-премьеры и министры Правительства Республики Крым, другие.

Подробнее с проектом бюджета можно ознакомиться по ссылке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым