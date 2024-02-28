В проекте «Формирование комфортной городской среды» примет участие «Городской сад» в центре Ялты

Сквер «Городской сад» ы центре Ялты появился еще в 80-х годах XIX века вблизи набережной. За свою долгую историю он неоднократно менял свой вид. В настоящее время здесь располагается театр им. А.П. Чехова, концертный зал «Юбилейный», фонтан, ряд скульптурных композиций, историческое здание «Купальни Роффе» («Вилла София»), памятный знак на месте захоронения красноармейцев и ряд иных объектов.

В 2019-м году в рамках всекрымской акции «В единстве будущее», которая была приурочена к 5-летию Воссоединения Крыма с Россией, в сквере были высажены декоративные растения и тогда же был поднят вопрос благоустройства данной территории, началась разработка документации, — рассказали в администрации Ялты.

Сквер «Городской сад» решено включить список участников Ежегодного Всероссийского онлайн-голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», расположенных на территории муниципального образования городской округ Ялта.

Голосование пройдёт весной этого года, участвовать в нём смогут граждане России старше 14 лет как через платформу https://91.gorodsreda.ru/, так и с помощью волонтёров.

В случае победы в голосовании в сквере «Городской сад» планируется заменить существующее покрытие на гранитную плитку аналогичною той, что уложена на набережной. Также в рамках благоустройства будут высажены новые деревья и кустарники, обустроен автополив, видоизменены существующие клумбы, установлены новые МАФы (урны, и скамейки) обустроена фотозона на входной группе, смонтированы системы наружного освещения и видеонаблюдения. В существовавшую ранее проектную документацию внесены изменения: в сквере планируется оборудовать площадку для духового оркестра и танцев под открытым небом, — сообщает отдел информационной политики ялтинской администрации.