В профессиональный праздник водолазы МЧС России по Севастополю провели тренировку по спасению

Водолазная служба МЧС России отмечает 28-летие.

Они уверены: оттачивать мастерство необходимо, невзирая на календарные даты. Водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю провели тренировку в свой профессиональный праздник – День создания водолазной службы МЧС России.

Легенда, которую отработали в одной из бухт города: в ходе плановых подводных работ один из водолазов запутался в концах и не смог самостоятельно подняться на поверхность. На помощь отправился страхующий водолаз, обнаружил его без сознания.

Условного пострадавшего коллеги экстренно доставили на берег, оказали первую помощь и поместили в барокамеру для декомпрессии. К слову, барокамера севастопольского чрезвычайного ведомства полностью автономна и мобильна: она размещена на базе автомобиля «КамАЗ» и может использоваться прямо на месте проведения подводных спусков, — рассказали в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

С задачами тренировки участники справились в полном объёме.