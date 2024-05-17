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В профессиональный праздник водолазы МЧС России по Севастополю провели тренировку по спасению

В профессиональный праздник водолазы МЧС России по Севастополю провели тренировку по спасению

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 15:24 17.05.2024

Водолазная служба МЧС России отмечает 28-летие.

Они уверены: оттачивать мастерство необходимо, невзирая на календарные даты. Водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю провели тренировку в свой профессиональный праздник – День создания водолазной службы МЧС России.

Легенда, которую отработали в одной из бухт города: в ходе плановых подводных работ один из водолазов запутался в концах и не смог самостоятельно подняться на поверхность. На помощь отправился страхующий водолаз, обнаружил его без сознания.

Условного пострадавшего коллеги экстренно доставили на берег, оказали первую помощь и поместили в барокамеру для декомпрессии. К слову, барокамера севастопольского чрезвычайного ведомства полностью автономна и мобильна: она размещена на базе автомобиля «КамАЗ» и может использоваться прямо на месте проведения подводных спусков, — рассказали в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

С задачами тренировки участники справились в полном объёме.

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ГУ МЧС России в Севастополе
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