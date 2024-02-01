В прошлом году в Крыму зарегистрировано рождение более 19 тысяч детей

За 2023 год в Крыму было зарегистрировано рождение 19 59 детей. Это больше, чем в 2022 году на 682 ребенка, тогда, напомнили в минюсте РК, было 18 477 записей актов о рождении.

Наибольшее количество регистраций было в Симферопольском районном отделе ЗАГС – 4 561, в отделе регистрации рождения города Симферополя – 4 426, в Евпаторийском городском отделе ЗАГС – 1 080, в Ялтинском городском отделе ЗАГС — 961, в Керченском городском отделе ЗАГС — 921, в Джанкойском районном отделе ЗАГС — 826.

Наибольшее количество записей актов о рождении было составлено в августе — 1 929, а также в июле – 1 717 и в марте – 1 665. Новорожденных мальчиков за год было меньше, чем девочек: 9 408 и 9 751. Также за 2023 год зарегистрировано 183 двойни и 4 тройни, — отметили в республиканском минюсте.

Имена детям при регистрации рождения присваивали в основном популярные в Крыму: Иван, Александр, Ибрагим, Владимир, Алина, Софья, Мария, Амина.

Среди самых редких имен в минувшем году были: Есфирь, Камия, Джезмонд-Лев, Леам, Иона, Ямина, Севинч, Замфира, Сейтэннан, Айлиз, Арчана (мужское), Анри, Версавия, Нух, Инает, Александрос, Ребия, Ива, Асаль, Софа, Кайлаш, Тамин, Жарифа, Эмирлан, Джувайрия, Юния, Умут, Месут, Маниса, Адылина, Элана, Митрас, Сара-Светлана, Атом, Элисо, Нарт, Улькера, Милан, Мариэль, Микаэль, Евлампия, Антея, Зарнияр, Баграт, Элита, Мелитина, Мирсана, Омер, Угур, Салин, Екатерина-Василиса, Алмаз, Рукая, Анюта, Каримулла, Радисла, Алдияр, Элдис, Ластимира, Евстасия, Масал (женское), Идона, Ладомира, Аят, Нихон, Офарид, Даарика, Маннон, Женевьева, Фелис, Цилианна, Амеди, Кейя, Алита, Грачья, Глориана, Луналика, Самийя, Зубайр, Таис, Диамид, Ава-Шерфе, Север.