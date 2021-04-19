В пунктах вакцинации в т/ц Севастополя уже привилось порядка 500 человек

В настоящий момент кабинеты вакцинации в Севастополе открыты в торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Опция достаточно востребованная: в «Муссоне» в среднем в день прививается порядка 80 человек, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя работающего в пункте терапевт Егор Никитин.

Кабинет работает ежедневно, включая праздничные дни, с 9:00 до 18:30. Пункт обслуживает граждан без предварительной записи при наличии паспорта, СНИЛСа и полиса медицинского страхования. Прививку делают после заполнения анкеты и осмотра врача. На выбор предлагают «Гам КОВИД Вак» и «ЭПИВАККОРОНА».

После вакцинации всем выдают памятку с указанием вакцины и рекомендациями, а также указанием даты второй прививки, – отмечает Егор Никитин.

Вторую прививку делают здесь же.

Кроме того, продолжают работать мобильные амбулатории на пл. Нахимова (2 пункта), площадке возле торгового центра «Муссон», площадке возле торгового центра «Апельсин», площадке возле торгового центра «SeaMall», на площади 50-летия СССР, а также кабинеты вакцинации в поликлиниках.

По состоянию на 19 апреля в Севастополь поставлено 58 282 дозы вакцины «Гам КОВИД Вак» и 8 100 доз «ЭПИВАККОРОНА».

Михаил Развожаев поручил усилить информирование севастопольцев о возможностях вакцинироваться в удобное время — для этого в городе созданы все условия.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя