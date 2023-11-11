В путешествие по России за пряником: от Калининграда до Хабаровска мастера построят пряничные достопримечательности

25 ноября в 6 городах России стартует II Пряничный АртМарафон – настоящий гастрономический праздник, одновременное строительство художественных пряничных объектов в лучших культурных традициях регионов. Разные часовые пояса и климатические зоны не только не останавливают участников, но и вносят свою особенность — Хабаровск и Калининград, Мурманск и Симферополь, Новосибирск и Владикавказ представят самые удивительные достопримечательности своего края. Команды презентуют свое мастерство, оригинальность идеи, разнообразие пряничного материала, декора, покажут местный колорит и особенности изготовления пряников в разных уголках нашей страны. По окончанию строительства пройдет народное онлайн голосование по всей стране, по результатам которого, каждому объекту будут присуждены номинации. В Северной столице грандиозное действо продолжится 2 декабря, в день открытия единственного в мире фестиваля пряничного искусства «Мир пряника».
Пряничный АртМарафон – это яркое событие, транслирующее наши культурные традиции в простой и увлекательной форме. Пряничные шедевры удивляют, восхищают надолго запоминаются гостям АртМарафона, поэтому он привлекает не только жителей, но и гостей города. Это новый культурно-гастрономический формат с огромным событийным потенциалом.
У пряничных экспонатов долгая творческая жизнь – как показывает практика, в последствии готовые экспонаты с благодарностью принимают краеведческие музеи, театры, гостиницы, торговые центры, туристические компании. Но главный результат проекта – объединение пряничников, развитие пряничного дела, укрепление позиций пряника, как главного гастрономического символа России.
Немного интриги: в этом году темы пряничных композиций «Синий трактор», «Новосибирск-главный», «Пять углов», «Весь мир — мой храм», «Врата Крыма», «Сердце города» и «Пряничный экспресс». Хотите узнать какой экспонат какой город представляет? Приглашаем посетить площадки АртМарафона в Хабаровске, Новосибирске, Мурманске, Симферополе, Владикавказе. Калининграде и Санкт-Петербурге!
Можно присутствовать лично. Все тонкости сбора большой пряничной композиции, необходимые материалы, инструменты, бригадный метод работы, филигранность отделки — всё можно увидеть воочию. Наблюдать. Впитывать. Восхищаться. Поддерживать. Вдохновляться на собственные будущие кулинарные, художественные подвиги и изыски. Удивляться разнообразию пряничного мира.
Самые знаковые достопримечательности Крыма будут воссозданы в пряничном арт-объекте «Врата Крыма». Курирует площадку АртМарафона в Симферополе фестиваль кондитерского искусства «Тортида». В пряничную команду собрались талантливые мастера Крыма и Севастополя:
- Анна Науменко, Новофедоровка, капитан команды «Тортида»
- Светлана Гапон, Севастополь, архитектор
- Валентина Проник, Керчь
- Елена Воронецкая, Новофедоровка
- Ирина Фот, Симферополь
- Юлия Лавринец, Симферополь
- Ирина Федорова, Севастополь
- Ольга Соляник, Севастополь
Приглашаем жителей и гостей Крыма прийти восхититься и поддержать команду «Тортида» 25 ноября в Симферополе, ул. Киевская 2, гостиница Москва, зал переговоров, 12.00-15.00, вход свободный.
За трансляциями пряничной стройки можно следить онлайн в группе https://vk.com/tortidafest в прямом эфире 25 ноября с 12.00 до 15.00 и 2 декабря 2023 года в официальной группе проекта: https://vk.com/mir_pranika
В 2022 году в первом пряничном АртМарафоне участвовали всего три города. В 2023 году проект значительно расширил географию. В городах появляются лидеры пряничного движения, значит скоро АртМарафоны станут их традиционными «визитными карточками», а власти и организаторы значимых праздников и городских мероприятий обратят внимание и будут приглашать пряничных мастеров к участию в этих мероприятиях. Гости этих событий узнают об истории пряника и его богатой палитре вкусов. И тогда пряник вернет себе славу национального гастрономического символа России.
Всероссийский Пряничный АртМарафон:
25 ноября 1 этап в 6 городах:
Владикавказ, Калининград, Мурманск, Новосибирск, Симферополь, Хабаровск.
Симферополь, ул. Киевская 2, гостиница Москва, зал переговоров, 12.00-15.00
2 декабря 2 этап в Санкт-Петербурге. Участники — сборная пряничных мастеров России. Вход свободный.
VIII Международный фестиваль «Мир Пряника»:
2–10 декабря 2023 года
Санкт-Петербург, Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», ул. Бассейная, 32,
Всероссийский Пряничный АртМарафон и Фестиваль «Мир Пряника» реализуются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Масштабность, охват, мастерство участников, количество зрителей, посетителей Пряничного Фестиваля и разносторонность мероприятий растут с каждым годом!
Официальный сайт: www.mirpryanikaspb.ru
Группа фестиваля: https://vk.com/mir_pranika
Телефон для справок:
+7 (995) 591-69-18, Елизавета Лебедева (Мир пряника)
+7 (978) 013-71-48, Виктория Мартынюк (Тортида)
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