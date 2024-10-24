Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В работе ялтинской канатной дороги нашли нарушения требований безопасности
актуально в республике
В работе ялтинской канатной дороги нашли нарушения требований безопасности

В работе ялтинской канатной дороги нашли нарушения требований безопасности

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:47 24.10.2024

Нарушения требований безопасности выявили в работе пассажирской канатной дороги в Ялте, протокол о приостановке работы дороги направлен в суд, сообщается на сайте Ростехнадзора. Проверку в отношении крымского филиала компании «Всесезонный курорт «Манжерок», который эксплуатирует дорогу, проводило крымское управление.

Установлено, что на канатной дороге не проведены необходимые диагностические испытания, а также отсутствует подтверждение соответствия внесенных изменений в конструкцию ОПО требованием промышленной безопасности. В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности по эксплуатации канатной дороги. Материалы дела направлены в Ялтинский городской суд Республики Крым для рассмотрения и принятия решения, — говорится в сообщении.

источник: ТАСС

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.