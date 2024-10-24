В работе ялтинской канатной дороги нашли нарушения требований безопасности

Установлено, что на канатной дороге не проведены необходимые диагностические испытания, а также отсутствует подтверждение соответствия внесенных изменений в конструкцию ОПО требованием промышленной безопасности. В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности по эксплуатации канатной дороги. Материалы дела направлены в Ялтинский городской суд Республики Крым для рассмотрения и принятия решения, — говорится в сообщении.