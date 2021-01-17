В районе Ангарского перевала и на плато Ай-Петри участились случаи травмирования туристов

В МЧС России в Крыму отмечают: в связи с выпадением осадков любители зимнего отдыха массово отправились в места массового отдыха. На Ангарский перевал и плато Ай-Петри. Результат — участились случаи травмирования.

За выходные крымские спасатели уж 5 раз оказали помощь в районе Ангарского перевала и на плато Ай-Петри. К сожалению, люди не думают о возможных последствиях таких зимних развлечений и попадают в сложные ситуации. Спасатели, находящиеся на патрулированиии в местах массового отдыха людей, оперативно оказывают помощь пострадавшим. Как правило, травмируются люди, катающиеся на кустарных приспособлениях, практически неуправляемых «ватрушках», так называемых тюбингах. Такой активный отдых очень травмоопасен. Люди получают переломы, ушибы, вывихи, и это в лучшем случае. Ватрушки» совсем неуправляемы. Они быстро набирают скорость, а притормозить практически невозможно, поэтому их направление движения скорректировать практически нельзя, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.