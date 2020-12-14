В районе Межгорного водохранилища начался капитальный ремонт водовода

Министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов с рабочим визитом выехал на объект капитального ремонта водовода от Межгорного гидроузла до насосной станции «Весёлое». Гидроузел наполняется с Вилинского и Ивановского водозаборов.

По данному водоводу планируется подавать до 90 тысяч кубометров воды в Симферополь.

Сейчас на объекте выполняется обследование ВОС «Жаворонки» и обследование водовода для анализа технического состояния и составления дефектной ведомости. Завершить капитальный ремонт планируется в первой половине 2021 года, — отметил министр.

Михаил Храмов сообщил, что использование инфраструктуры Межгорного водохранилища позволит решить вододефицит в крымской столице и Симферопольском и Бахчисарайском районах. Объект включён в федеральную целевую программу. Длина всей трассы трубопровода составит 21 км.

Фото: пресс-служба министерства строительства и архитектуры РК.