В районе мыса Алчак-Кая под Судаком погибла отшельница, жившая в скалах

Труп женщины — отшельницы, жившей в скалах, — в районе мыса Алчак-Кая Судакского района обнаружили накануне утром. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации очевидцев-пользователей социальных сетей, сначала была найдена унесенная ветром палатка отшельницы. Затем в районе Чертового моста горожане обнаружили труп. По версии правоохранителей, женщина оступилась на скальном обрыве и при падении в море получила смертельную травму. В настоящий момент по факту гибели отшельницы ведется следствие. Ранее в группе «Подслушано Судак» в социальной сети «ВКонтакте» судакчане делали о ней репортажи. По словам отшельницы, она приняла добровольное решение уйти «от мира сего» в монастырь, однако там ее не приняли, поэтому женщина поселилась вдали от населенных пунктов — в палатке на мысе Алчак-Кая, — отмечают журналисты РИА Новости Крым .