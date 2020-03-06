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В районе мыса Алчак-Кая под судаком обнаружен труп женщины. Отшельницы, жившей в скалах
фото: ВК, "Подслушано Судак"

В районе мыса Алчак-Кая под Судаком погибла отшельница, жившая в скалах

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:20 06.03.2020

Труп женщины — отшельницы, жившей в скалах, — в районе мыса Алчак-Кая Судакского района обнаружили накануне утром. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации очевидцев-пользователей социальных сетей, сначала была найдена унесенная ветром палатка отшельницы. Затем в районе Чертового моста горожане обнаружили труп. По версии правоохранителей, женщина оступилась на скальном обрыве и при падении в море получила смертельную травму. В настоящий момент по факту гибели отшельницы ведется следствие. Ранее в группе «Подслушано Судак» в социальной сети «ВКонтакте» судакчане делали о ней репортажи. По словам отшельницы, она приняла добровольное решение уйти «от мира сего» в монастырь, однако там ее не приняли, поэтому женщина поселилась вдали от населенных пунктов — в палатке на мысе Алчак-Кая, — отмечают журналисты РИА Новости Крым.

Отшельница прожила в диких условиях почти два года, подрабатывая и помогая местным жителям за еду.

В районе мыса Алчак-Кая под Судаком погибла отшельница, жившая в скалах

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