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В районе перевала "Седло" под Феодосией спасали туристов из Ярославской области

В районе перевала «Седло» под Феодосией спасали туристов из Ярославской области

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:19 20.06.2020

ЧП в районе перевала «Седло» (пгт. Орджоникидзе ГО Феодосия) произошло накануне вечером.

Туристы из Ярославской области (1984 и 1990 г.р.) отправились в поход в горно-лесную зону, однако зашли на скальный участок высотой 30 м и не смогли самостоятельно спуститься. К месту происшествия оперативно выехала первая группа 4 пожарно-спасательного отряда г. Феодосии части горной поисково-спасательной и специализированный отряд Главного управления МЧС России по Республике Крым. В 20.40 по прибытию к месту вызова спасатели приступили к аварийно-спасательным работам. В 22.15 спасатели при помощи альпинистского снаряжения, мужчина и женщина были спущены в безопасное место. В медицинской помощи спасенные не нуждались, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.

В Главном управлении МЧС России по Республике Крым напоминают, что с 23 мая на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещается посещение гражданами горно-лесной местности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

В районе перевала "Седло" под Феодосией спасали туристов из Ярославской области

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