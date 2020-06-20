В районе перевала «Седло» под Феодосией спасали туристов из Ярославской области

ЧП в районе перевала «Седло» (пгт. Орджоникидзе ГО Феодосия) произошло накануне вечером.

Туристы из Ярославской области (1984 и 1990 г.р.) отправились в поход в горно-лесную зону, однако зашли на скальный участок высотой 30 м и не смогли самостоятельно спуститься. К месту происшествия оперативно выехала первая группа 4 пожарно-спасательного отряда г. Феодосии части горной поисково-спасательной и специализированный отряд Главного управления МЧС России по Республике Крым. В 20.40 по прибытию к месту вызова спасатели приступили к аварийно-спасательным работам. В 22.15 спасатели при помощи альпинистского снаряжения, мужчина и женщина были спущены в безопасное место. В медицинской помощи спасенные не нуждались, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.