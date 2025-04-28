В рамках догазификации к сетям в Крыму подключили около 21,8 тысяч домовладений

Так, сегодня к газу подключают первые дома в селе Возрождение Кировского района.

Это стало возможным благодаря строительству межпоселкового и распределительного газопроводов общей протяженностью более 15,3 км. Реализация проекта началась в сентябре прошлого года в рамках региональной программы газификации населенных пунктов Республики Крым, утвержденной в декабре 2023 года. В соответствии с поручением Президента в селе выполнен монтаж газопроводов-отводов до границ земельных участков, – поделился Глава республики.

Работа по заключению договоров на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ участков заявителей продолжается. На текущий момент подана 61 заявка на технологическое подключение.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым