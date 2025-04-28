В рамках догазификации к сетям в Крыму подключили около 21,8 тысяч домовладений

Глава Республики Крым рассказал в своем Telegram-канале о ходе газификации населенных пунктов республики. Как сообщил Сергей Аксёнов, ссылаясь на данные от 1 апреля этого года, в рамках догазификации к сетям с начала действия программы подключено около 21,8 тыс. домовладений.
Введено в эксплуатацию более 1,1 тыс. километров сетей газоснабжения. Всего в период с 2025 по 2028 год планируется подключить 6 570 домовладений, – проинформировал Глава Крыма.
Сергей Аксёнов напомнил, что общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей.
Так, сегодня к газу подключают первые дома в селе Возрождение Кировского района.
Это стало возможным благодаря строительству межпоселкового и распределительного газопроводов общей протяженностью более 15,3 км. Реализация проекта началась в сентябре прошлого года в рамках региональной программы газификации населенных пунктов Республики Крым, утвержденной в декабре 2023 года. В соответствии с поручением Президента в селе выполнен монтаж газопроводов-отводов до границ земельных участков, – поделился Глава республики.
Работа по заключению договоров на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ участков заявителей продолжается. На текущий момент подана 61 заявка на технологическое подключение.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: газоснабжение Крыма