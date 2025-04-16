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В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Севастополе будут реализовываться 7 региональных проектов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Севастополе будут реализовываться 7 региональных проектов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:51 16.04.2025

Губернатор Михаил Развожаев принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое проводил Президент Владимир Путин. Оно было посвящено вопросам развития инфраструктуры для жизни. Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» стартовал в 2025 году. Президент акцентировал свое внимание на том, что предстоит сделать:

Речь идет о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны, о создании современной, комфортной, безопасной и удобной среды во всех регионах и муниципалитетах, о решении жилищных проблем и создании рабочих мест, о широкой доступности транспортных и социальных услуг, качественных и безопасных дорог, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что новый нацпроект в Севастополе стал продолжением действовавших ранее проектов — в частности, «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда». Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что по итогам прошлого года Севастополь поднялся на 15 пунктов в рейтинге городов с благоприятной средой, набрав 218 баллов. За этой цифрой — ремонт и строительство дорог, благоустройство общественных пространств, которое удалось выполнить благодаря федеральной поддержке.

Инфраструктура для жизни вообще объединяет в себе ключевые направления для комфортной жизни людей в наших городах и вообще в нашей стране. Поэтому тема всегда очень сложная: здесь и дороги, и благоустройство, и коммунальная инфраструктура, которая конечно же требует огромных финансовых затрат, стоимость жилья и вопрос как сделать так, чтобы жилье стало доступнее. Благодарю всех коллег-губернаторов, которые были ответственны за подготовку этого Госсовета в соответствующих профильных комиссиях, сделали большую работу, подготовили качественные предложения, — сказал Михаил Развожаев. — За 6 лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» — с 2019 по 2024 годы — мы привели в нормативное состояние 700 дорог общей протяженностью более 440 километров. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили 40 парков и скверов. Начиная с этого года, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Севастополе будут реализовываться семь региональных проектов. Предстоит реконструкция коммунальных сетей, благоустройство общественных пространств, обновление дорожной инфраструктуры, включая внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, и многое другое.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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