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В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» запланировано комплексное обустройство туристского центра г. Саки
иллюстрация: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» запланировано комплексное обустройство туристского центра г. Саки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:52 13.03.2025

Глава Республики Крым в своих социальных сетях рассказал о планах по реализации в республике национального проекта «Туризм и гостеприимство», а также подвел итоги национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам Сергея Аксёнова, туризм – одна из ведущих отраслей, от которой зависит и развитие экономики Крыма, и наполнение бюджета, и благополучие крымчан.

В рамках нового национального проекта «Туризм и гостеприимство» запланировано комплексное обустройство туристского кода центра города Саки. Проект носит название «Город Саки – источник силы и здоровья». На эти цели предусмотрено около 180 млн рублей. Работы будут завершены к концу 2025 года, – поделился Глава республики.

Еще одним ключевым направлением Сергей Аксёнов назвал участие республики в создании федерального круглогодичного морского курорта «Золотые пески».

Это важная составляющая федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В Евпатории будет построен туристический комплекс «Золотые пески России», который станет новой курортной жемчужиной полуострова. Соответствующее инвестиционное соглашение уже подписано. Новый курорт должен принять первых отдыхающих в 2030 году, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов напомнил, что до 2024 года в России реализовывался национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В его рамках в Крыму: обеспечена финансовая поддержка 41 проекта общественных инициатив на обустройство пляжей; 11 проектов получили поддержку на создание кемпингов и автокемпингов; предоставлено 35 грантов на развитие инфраструктуры туризма.

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Кроме того, Глава республики напомнил, что в связи с геополитическим и санкционным давлением, которое негативно сказалось на работе отрасли, в 2022 и 2023 годах около 4,5 тыс. субъектов хозяйствования получили государственную поддержку в размере 4 МРОТ на каждого работника предприятия и индивидуального предпринимателя.

Также за счет выделенных субсидий – свыше 250 млн рублей – в Алупке в 2023-2024 годах был разработан и внедрен туристский дизайн-код, а основные объекты туристического показа объединены в единое архитектурно-культурное пространство. В едином архитектурном стиле был оформлен и маршрут вдоль набережной до известных достопримечательностей Феодосии. Проект «Феодосийский уезд» получил поддержку в размере более 143 млн рублей. Благодаря нацпроекту было проведено комплексное обустройство туристского кода центра города Евпатории «Малый Иерусалим». На эти цели в рамках нацпроекта выделено более 120 млн рублей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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