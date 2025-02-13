В рамках нового нацпроекта «Семья» в Крыму планируют капитально отремонтировать шесть соцобъектов

Как уточнил Сергей Аксёнов, новый нацпроект «Семья» направлен на поддержку материнства и детства, создание условий для полноценного развития детей, заботу о пожилых людях.

На его реализацию в Республике Крым в этом году предусмотрено более 2,7 млрд рублей. В рамках проекта запланирован целый ряд мероприятий, включая капитальный ремонт двух зданий детских садов в Ялте и Феодосии, двух библиотек в Евпатории, дома культуры в Кировском районе и школы искусств в Симферополе, – сообщил Глава республики.

Также планируется закупить медицинское оборудование и оснастить Перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» и женскую консультацию, которая будет создана на базе ГБУ РК «Красногвардейская ЦРБ». Оснащены оборудованием будут и две муниципальные библиотеки по модельному стандарту в Феодосии и Ленинском районе.

По словам Сергей Аксёнова, в рамках нацпроекта будет оказываться социальная поддержка.

Это выплаты в форме социального контракта для малоимущих семей или одиноко проживающих людей и ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам помощь предоставляется в рамках системы долговременного ухода, который включает семейный уход, социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением службы сиделок и патронажа. Сейчас такую помощь получают 934 человека, – отмечает Глава Крыма.

Еще одно важное направление – повышение доступности диагностики, профилактики и лечения заболеваний.

Проводится планомерная работа, направленная на снижение показателя младенческой смертности и улучшение качества оказания медицинской помощи матерям и новорожденным. Предоставляется медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. В 2025 году запланировано провести 795 процедур ЭКО, – проинформировал Глава республики.

Помимо этого, в муниципальных образованиях Крыма реализуется программа «Активное долголетие» для граждан старшего возраста. В 2025 году в программу должно быть вовлечено свыше 119 тыс. человек – 24 % от общего числа граждан старшего возраста.

Сергей Аксёнов напомнил, что новому национальному проекту «Семья» предшествовали нацпроекты «Демография» и «Культура». За время их реализации с 2019 по 2024 год в Крыму было построено 2 психоневрологических интерната и 7 детских садов.

Проведен капитальный ремонт и реконструкция 33 объектов организаций культуры, 69 учреждений были переоснащены и получили современное оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы, – добавил Глава Крыма.

Кроме того, во всех муниципальных образованиях предоставлена мера социальной поддержки в связи с рождением третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. За счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования ежегодно более 800 женщин проходили процедуру ЭКО.

Начиная с 2019 года, была проведена реконструкция 4 объектов спорта; введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в Саках и Судаке; установлено 216 спортивных площадок и 18 комплектов спортивного оборудования; поставлено 2 комплекта искусственных футбольных полей; спортивное оборудование и инвентарь получили 16 учреждений спорта, отнесенных к ведению Министерства спорта Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым