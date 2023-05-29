В районе Чернореченского каньона туристка получила травму. На помощь пришли севастопольские спасатели

28 мая, в 13:45 на пульт оперативного дежурного ГКУ «Спасательная служба Севастополя» поступило сообщение о необходимости эвакуировать пострадавшую, которая получила травму ноги в горно-лесной местности близ села Морозовка, недалеко от Чернореченского каньона.

К месту происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда. Спасатели эвакуировали пострадавшую из труднодоступного места и доставили в безопасное место. Работы были завершены в 15:40, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

От ГКУ «Спасательная служба Севастополя» было задействовано 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Напомним, Спасательная служба Севастополя работает круглосуточно. В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь по телефонам: 112, 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21 (согласно тарифов вашего мобильного оператора).

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