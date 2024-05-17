В районе Ласточкиного гнезда действовали нелегальные парковщики. Отдавали им деньги?

В рейды вышли специалисты Департамента муниципального контроля администрации совместно с сотрудниками УМВД России по Ялте. Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, установленный самовольный шлагбаум демонтирован, а решением суда нарушителю назначено семь суток ареста.
Перед стартом высокого сезона активизируем рейды по парковкам. В ближайшее время планируем их по всему муниципалитету, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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