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В районе Ласточкиного гнезда действовали нелегальные парковщики. Отдавали им деньги?
фото: пресс-служба администрации Ялты

В районе Ласточкиного гнезда действовали нелегальные парковщики. Отдавали им деньги?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 17.05.2024

В рейды вышли специалисты Департамента муниципального контроля администрации совместно с сотрудниками УМВД России по Ялте. Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, установленный самовольный шлагбаум  демонтирован, а решением суда нарушителю назначено семь суток ареста.

Перед стартом высокого сезона активизируем рейды по парковкам. В ближайшее время планируем их по всему муниципалитету, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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