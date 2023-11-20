В райцентре Ленино продолжается реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Строительная готовность объекта — 90%.

В пгт. Ленино осуществляется реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 1,5 тыс. кубометров в сутки. По информации министерства строительства и архитектуры РК, на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 90%.

Строители завершили работы по реконструкции зданий и сооружений; установили наружные сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; смонтировали технологические трубопроводы на площадке канализационно-очистных сооружений; произвели монтаж всего технологического оборудования. В настоящее время в помещениях зданий и сооружений ведутся работы по завершению отделочных работ, устройству внутренних сетей электроснабжения и монтажу автоматизированной системы управления технологическими процессами, на площадке канализационно-очистных сооружений ведутся работы по благоустройству территории, также завершается строительство пруда-накопителя очищенных стоков объёмом 250 000 кубометров, — рассказали в республиканском минстрое.

Объект реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Стоимость реконструкции станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 467 млн. рублей. Завершить работы планируется до конца текущего года.