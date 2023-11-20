Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Строительство в Крыму | В райцентре Ленино продолжается реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
актуально в республике
В райцентре Ленино продолжается реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
Фото: минстрой РК

В райцентре Ленино продолжается реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 20:44 20.11.2023

Строительная готовность объекта — 90%.

В пгт. Ленино осуществляется реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 1,5 тыс. кубометров в сутки. По информации министерства строительства и архитектуры РК, на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 90%.

Строители завершили работы по реконструкции зданий и сооружений; установили наружные сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; смонтировали технологические трубопроводы на площадке канализационно-очистных сооружений; произвели монтаж всего технологического оборудования. В настоящее время в помещениях зданий и сооружений ведутся работы по завершению отделочных работ, устройству внутренних сетей электроснабжения и монтажу автоматизированной системы управления технологическими процессами, на площадке канализационно-очистных сооружений ведутся работы по благоустройству территории, также завершается строительство пруда-накопителя очищенных стоков объёмом 250 000 кубометров, — рассказали в республиканском минстрое.

Объект реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Стоимость реконструкции станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 467 млн. рублей. Завершить работы планируется до конца текущего года.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: строительство в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
строительство в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.