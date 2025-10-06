Прямо сейчас:
В реабилитационном центре Севастополя проводят социально-психологическую реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:03 06.10.2025

Социально-коррекционная работа в рамках комплекса мероприятий социально-психологической реабилитации и абилитации проводится в Севастопольском реабилитационном центре с оптимальной для ребенка-инвалида периодичностью. Продолжительность стандартного реабилитационного курса составляет 2-3 месяца.

На первом коррекционном занятии с ребенком проводится диагностика, направленная на исследование психической деятельности ребенка-инвалида с целью выявления нарушений высших психических функций для постановки конкретной цели реабилитации на курсе, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя психолога в социальной сфере центра Надежду Бессонову.

В соответствии с поставленными целями, психолог проводит коррекционную работу с ребенком и членами его семьи:

  • практические занятия (психологическая коррекция);
  • просвещение (социально-психологическое) – тематические беседы, распространение тематических информационных брошюр, раздаточного материала и др.;
  • информирование (социально-психологическое) – предоставление ребенку-инвалиду и/или его родителю (законному/уполномоченному представителю) информации по вопросам, относящимся к социально-психологической реабилитации;
  • консультирование (социальное-психологическое) – реабилитационное мероприятие в формате индивидуальной беседы с ребенком-инвалидом (или с родителем/законным или уполномоченным представителем) в целях разрешения его психологических проблем, в том числе обусловленных инвалидностью, в различных сферах: межличностных и детско-родительских отношений и др.
По окончании реабилитационного курса с ребенком-инвалидом психолог проводит контрольную диагностику с целью определения изменений.

Для оформления ребенка-инвалида на социальное обслуживание необходимо предоставить заявление и документы в центр: ул. Николая Музыки, 20, время работы понедельник – пятница с 8:30 до 17:00, телефон для консультаций +7 978 784 62 93.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

