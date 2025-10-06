В реабилитационном центре Севастополя проводят социально-психологическую реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов

Социально-коррекционная работа в рамках комплекса мероприятий социально-психологической реабилитации и абилитации проводится в Севастопольском реабилитационном центре с оптимальной для ребенка-инвалида периодичностью. Продолжительность стандартного реабилитационного курса составляет 2-3 месяца.

На первом коррекционном занятии с ребенком проводится диагностика, направленная на исследование психической деятельности ребенка-инвалида с целью выявления нарушений высших психических функций для постановки конкретной цели реабилитации на курсе, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя психолога в социальной сфере центра Надежду Бессонову.

В соответствии с поставленными целями, психолог проводит коррекционную работу с ребенком и членами его семьи: