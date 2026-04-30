В регионах Южного федерального округа растут продажи MP3-плееров

В марте 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Южном федеральном округе значительно увеличились продажи MP3-плееров. Данные платформы Авито свидетельствуют о возвращении интереса к винтажной технике и электронике.

Наиболее выраженную динамику демонстрируют Астраханская и Волгоградская области. В Астраханской области продажи выросли почти в 3,3 раза при средней цене 3300 рублей. В Волгоградской области зафиксирован аналогичный рост — также в 3,3 раза, средняя цена составила 5900 рублей.

Обычно пользователи в этих двух регионах ищут недорогие MP3-плееры для спорта или работы, а также встроенные плееры в бюджетные смартфоны как временную альтернативу отдельному устройству. Реже, но стабильно интересуются винтажными моделями iPod Classic и первыми Walkman — в основном коллекционеры и аудиофилы. В Волгоградской области представлены раритетные Nextway Cube NMP-612PLUS-256 и Iriver IFP-780. Покупатели возвращаются к автономным устройствам для прослушивания музыки из-за ностальгии и стремления к «цифровой детоксикации».

В Краснодарском крае продажи MP3-плееров увеличились в 2 раза при средней стоимости 4900 рублей. В этом регионе на Авито чаще всего предлагают аналоговые кассетные плееры для коллекционеров и любителей ретро-звука. Кроме того, спросом пользуются цифровые модели, например портативный Hi-Fi плеер Cayin N8 Black Brass и iPod shuffle 3, которые ценятся за компактность и дизайн.

В Крыму рост продаж MP3-плееров составил 80% (средняя цена 6400 рублей). На Авито в Крыму чаще всего предлагают аналоговые кассетные Aiwa, Hi-Fi аудиоплееры Shanling для требовательных меломанов, а также iPod Classic на 160 ГБ — культовую модель для любителей вместительной фонотеки и ретро-дизайна.

Ростовская область показала увеличение продаж на 88% при средней цене 4200 рублей. В Ставропольском крае продажи выросли на 50%, средняя цена также достигла 4900 рублей. В этих регионах предлагают, например, iPod nano 2-го поколения, Hi-Fi плеер Hiby RS2 с поддержкой DSD-аудио, а также мощные модели Fiio X7 Mark II с возможностью сменных усилительных модулей. Такие устройства ориентированы на аудиофилов и коллекционеров, ценящих редкие портативные плееры. В Ставропольском крае выставлены на продажу также известные качественным звучанием Shanling m1s и Нi-Res плеер Sony Walkman NW-ZX707.

Таким образом, в марте 2026 года во всех регионах ЮФО наблюдается уверенный рост продаж MP3-плееров. Наибольшая динамика зафиксирована в Астраханской и Волгоградской областях (рост в 3,3 раза), а самый высокий средний чек — в Крыму (6400 рублей). Диапазон цен варьируется от 3300 до 6400 рублей в зависимости от региона.

