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В ремонтных работах на летней эстраде "Ракушка" в Севастополе усмотрели нарушение законодательства

В ремонтных работах на летней эстраде «Ракушка» в Севастополе усмотрели нарушение законодательства

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:17 28.09.2020

По мнению специалистов, строительство зрительного амфитеатра и режиссерской рубки эстрады «Ракушка» изменяют сложившийся ландшафт Приморского бульвара – объекта культурного наследия регионального значения.

Предварительно можно сделать вывод о том, что законодательство самым жестоким образом здесь нарушено. Поэтому я сегодня дал поручение Севнаследию выписать предписание на остановку работ на «Ракушке», — цитирует пресс-служба врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.  

В ремонтных работах на летней эстраде "Ракушка" в Севастополе усмотрели нарушение законодательства В ремонтных работах на летней эстраде "Ракушка" в Севастополе усмотрели нарушение законодательства В ремонтных работах на летней эстраде "Ракушка" в Севастополе усмотрели нарушение законодательства

Дальнейшая судьба объекта будет определена на архитектурно-градостроительном совете

Если будет принято решение сохранить амфитеатр и режиссёрскую рубку, необходимо будет разработать соответствующую научную документацию с обоснованием. Если будет принято решение, что это нарушает предмет охраны памятника, значит будет принято решение о демонтаже этого объекта и приведение территории в первоначальный вид, — подчеркнул Михаил Развожаев.  

По словам чиновника,несмотря на то, что амфитеатр и режиссерская рубка не считаются объектами капитального строительства – это элементы благоустройства, но необходимо было провести соответствующую экспертизу:

При возведении такого объекта совершенно очевидно должна была быть разработана научно-проектная документация и сделан раздел по сохранению памятника «Приморский бульвар». Но самое неприятное в этой истории то, что предметом охраны памятника являются видовое раскрытие и сохранение архитектурно-планировочных форм.

Вместе с тем, к капитальному ремонту внутренних помещений летней эстрады Приморского бульвара вопросов нет.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В ремонтных работах на летней эстраде "Ракушка" в Севастополе усмотрели нарушение законодательства

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