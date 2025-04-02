В репертуаре академического музыкального театра Крыма появится спектакль «Труффальдино из Бергамо»

Мюзикл «Труффальдино из Бергамо» — это веселая и увлекательная история о приключениях хитрого слуги, который умудряется манипулировать своими хозяевами и устраивать забавные ситуации. Ловкий плут Труффальдино успевает устроить судьбу своих господ, а заодно и личное счастье.

Музыка Александра Колкера, наполненная итальянским духом и мелодичностью, идеально подходит для этого легкого сюжета. Стихи к песням Кима Рыжова раскрывают характеры героев и их взаимоотношения, сохраняя атмосферу итальянской комедии, которая славится своим юмором и непредсказуемостью.

Премьера мюзикла запланирована на июнь текущего года.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; фотоматериалы – Государственный академический музыкальный театр Республики Крым