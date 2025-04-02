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В репертуаре Государственного академического музыкального театра Крыма появится спектакль «Труффальдино из Бергамо»
фото: Государственный академический музыкальный театр Республики Крым

В репертуаре академического музыкального театра Крыма появится спектакль «Труффальдино из Бергамо»

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 15:32 02.04.2025

В репертуарной афише Государственного академического музыкального театра Республики Крым появится спектакль «Труффальдино из Бергамо». В театре состоялась первая читка, которую провела режиссер постановки Анжелика Добрунова. Она рассказала об авторе пьесы Карло Гольдони, которая была написана им в 1749 году по канонам комедии дель арте.

Мюзикл «Труффальдино из Бергамо» — это веселая и увлекательная история о приключениях хитрого слуги, который умудряется манипулировать своими хозяевами и устраивать забавные ситуации. Ловкий плут Труффальдино успевает устроить судьбу своих господ, а заодно и личное счастье.

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Музыка Александра Колкера, наполненная итальянским духом и мелодичностью, идеально подходит для этого легкого сюжета. Стихи к песням Кима Рыжова раскрывают характеры героев и их взаимоотношения, сохраняя атмосферу итальянской комедии, которая славится своим юмором и непредсказуемостью.

Премьера мюзикла запланирована на июнь текущего года.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; фотоматериалы – Государственный академический музыкальный театр Республики Крым

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