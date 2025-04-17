В Республиканской детской клинической больнице в Симферополе намерены увековечить память Сергея Ивановского

Встреча состоится при участии председателя Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Крым, председателя регионального отделения Союза женщин России в Республике Крым Нонны Бахаревой.

«Круглый стол» запланирован 29 апреля 2025 года в 12:00 в актовом зале ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» (г. Симферополь ул. Титова, 71).

Для участия во встрече представителям общественности следует зарегистрироваться по телефону +7 (978) 890-07-27 или по адресу электронной почты rdkb@mail.ru (указать Ф.И.О., контактный номер телефона) в срок до 28 апреля 2025 года.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК