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В Республике Крым анонсируют "Разумовские чтения"
иллюстрация: пресс-служба администрации Ялты

В Республике Крым анонсируют «Разумовские чтения»

Опубликовал: КрымPRESS в События 12:33 29.07.2025

Национальная курортная ассоциация совместно с Российской Академией Наук и Министерством курортов и туризма Республики Крым проводит IX научно-экспертную конференцию «Разумовские чтения» 19–24 октября 2025 года в Республике Крым. Деловая часть программы и выставка разместятся на территории курорта «МРИЯ».

Важнейшими задачами государства и общества сегодня являются здоровьесбережение, сохранение трудового потенциала, оздоровление населения и развитие курортов как неотъемлемой части системы здравоохранения.

Конференция «Разумовские чтения» — уникальное мероприятие для развития концепции медицины для здоровья здоровых, формирования основ здорового образа жизни, консолидации современных технологий курортной медицины, направленных на сохранение и восстановление резервов здоровья, продвижение научных достижений отечественной курортологии.

Объединяя усилия государственных органов власти и общественных организаций, специалистов курортного и туристического дела, ученых, врачей, маркетологов, управленцев,  организаторы консолидирует профессиональные сообщества, совместная работа которых способствует развитию курортного дела и туристического бизнеса, а также изменению курортной инфраструктуры и сопутствующих сервисов.

Научно-экспертная конференция, как отраслевой центр компетенций, предоставляет огромные возможности для получения новых научных и практических знаний, как в области медицины, так и части гостеприимства и сервиса.

Заявка на участие https://rusnka.ru/reg/

Справочно: Президент Национальной Курортной Ассоциации Разумов Александр разработал основополагающие концепции здоровьесбережения. Активные разработки фундаментальных и прикладных проблем курортологии, восстановительной медицины и медицинской реабилитации легли в основу одобренной Минздравом России Концепции государственной политики развития курортного дела в Российской Федерации. В этой концепции прописана системная инфраструктура профилактической медицины, современные технологии сохранения и укрепления здоровья, эффективных методов оздоровления населения, новых подходов к организации санаторно-курортной помощи.

Крупнейший отечественный ученый, организатор науки и создатель нового направления медицинской науки и практического здравоохранения – восстановительной медицины, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Лауреат премии Правительства Российской Федерации, президент ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы».

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