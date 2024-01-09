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В Республике — кадровые перемены. Представлен новый министр промышленной политики

В Республике Крым — кадровые перемены. Представлен новый министр промышленной политики

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:48 09.01.2024

Министром промышленном политики РК стал Анушаван Агаджанян, ранее занимавший должность первого замминистра экономического развития РК. Представил коллективу нового руководителя заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

Вице-премьер пожелал новому руководителю развивать отечественную промышленность, в том числе делая акцент на уникальных для республики производствах, создании современных индустриальных парков.  В свою очередь, Анушаван Агаджанян обозначил основные задачи министерства, среди которых формирование и обеспечение реализации на территории республики государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сферах промышленности, торговли, бытового обслуживания и общественного питания. Немаловажным, отметил новый министр, является также продолжение обеспечения реализации инновационной и инвестиционной политики в сфере промышленности, — отмечают в Управлении информационной политики Мининформ РК. 

 

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