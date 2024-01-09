В Республике Крым — кадровые перемены. Представлен новый министр промышленной политики

Министром промышленном политики РК стал Анушаван Агаджанян, ранее занимавший должность первого замминистра экономического развития РК. Представил коллективу нового руководителя заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.
Вице-премьер пожелал новому руководителю развивать отечественную промышленность, в том числе делая акцент на уникальных для республики производствах, создании современных индустриальных парков. В свою очередь, Анушаван Агаджанян обозначил основные задачи министерства, среди которых формирование и обеспечение реализации на территории республики государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сферах промышленности, торговли, бытового обслуживания и общественного питания. Немаловажным, отметил новый министр, является также продолжение обеспечения реализации инновационной и инвестиционной политики в сфере промышленности, — отмечают в Управлении информационной политики Мининформ РК.
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