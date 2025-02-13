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В Республике Крым почти всю виноградарскую технику сменили на отечественную
фото: pxhere.com

В Республике Крым почти всю виноградарскую технику сменили на отечественную

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:53 13.02.2025

Почти всю сельскохозяйственную технику, необходимую для виноградарства, импортозаместили аграрии Республики Крым, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк в ходе XIII международной аграрной выставки «АгроэкспоКрым».

Все почвообрабатывающее оборудование, оборудование для обработки пестицидами и химикатами у нас отечественное. Наверно, самым узким местом у нас является малая техника: мелкие тракторы, которые могут заходить в междурядье, этого не хватает, — сказал он.

По итогам 2024 года на развитие отрасли виноградарства и виноделия выделено финансирование в размере 736,797 млн рублей на молодые виноградники (на закладку и сооружение шпалеры) и на виноградники в плодоносящем возрасте (на приобретение техники и оборудования).

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источник: ТАСС

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