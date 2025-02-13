В Республике Крым почти всю виноградарскую технику сменили на отечественную

Почти всю сельскохозяйственную технику, необходимую для виноградарства, импортозаместили аграрии Республики Крым, сообщил

Все почвообрабатывающее оборудование, оборудование для обработки пестицидами и химикатами у нас отечественное. Наверно, самым узким местом у нас является малая техника: мелкие тракторы, которые могут заходить в междурядье, этого не хватает, — сказал он.

По итогам 2024 года на развитие отрасли виноградарства и виноделия выделено финансирование в размере 736,797 млн рублей на молодые виноградники (на закладку и сооружение шпалеры) и на виноградники в плодоносящем возрасте (на приобретение техники и оборудования).

источник: ТАСС