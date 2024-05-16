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В Республике ушёл в отставку министр здравоохранения Константин Скорупский
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Республике Крым ушёл в отставку министр здравоохранения Константин Скорупский

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:29 16.05.2024

Глава Республики Крым сообщил об увольнении министра здравоохранения Республики Крым. Как уточнил Сергей Аксёнов, Константин Скорупский написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Принято решение это заявление удовлетворить. Считаю, что Константин Викторович поступил по справедливости, поскольку осознает, что не смог справиться с поставленными задачами, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Константин Скорупский возглавлял министерство с середины 2022 года.

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Сергей Аксёнов добавил, что кандидат на должность временно исполняющего обязанности министра здравоохранения РК будет определен в ближайшие несколько дней.

СПРАВКА. Константин Скорупский был назначен на должность министра здравоохранения Республики Крым в июле 2022 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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