В Республике Крым ушёл в отставку министр здравоохранения Константин Скорупский

Принято решение это заявление удовлетворить. Считаю, что Константин Викторович поступил по справедливости, поскольку осознает, что не смог справиться с поставленными задачами, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Константин Скорупский возглавлял министерство с середины 2022 года.

Сергей Аксёнов добавил, что кандидат на должность временно исполняющего обязанности министра здравоохранения РК будет определен в ближайшие несколько дней.

СПРАВКА. Константин Скорупский был назначен на должность министра здравоохранения Республики Крым в июле 2022 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым