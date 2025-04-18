В Республике Крым внедрят Информационную систему интеллектуального видеонаблюдения

Как уточнил Сергей Аксёнов, данная система будет осуществлять сбор и автоматизированную интеллектуальную обработку видеоизображений, предоставлять силовым и иным структурам видеопоток и результаты его обработки искусственным интеллектом.

Обращаю внимание глав администраций муниципальных образований: необходимо активно взаимодействовать с заказчиком системы по вопросам интеграции существующих и планируемых камер видеонаблюдения и внедрения системы в кратчайшие сроки, – сказал Глава республики.

При этом для снижения нагрузки на бюджет в приоритетном порядке рекомендуется использовать механизмы государственно-частного партнерства, предполагающие установку камер видеонаблюдения.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов, главы администраций муниципальных образований, представители силовых структур.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым