В Республике Крым занимаются ликвидацией последствий непогоды. Работы много

По словам Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, сотрудники МЧС, ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» совместно членами КРО «РОССОЮЗСПАС» ежедневно оказывают помощь органам местного самоуправления в ликвидации последствий, связанных с прохождением опасных метеоявлений.

Также продолжается восстановление электроэнергии, очистка дорог, вывезены упавшие деревья. Последствия стихии ликвидируются, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

Введен режим ЧС на территории 17 муниципальных образований: Джанкой, Евпатория, Алушта, Ялта, Саки, Симферополь, Красногвардейский район, Красноперекопский район, Сакский район, Симферопольский район, Белогорский район, Советский район, Нижнегорский район, Черноморский район, Джанкойский район.

Продолжаются мероприятия по установлению нанесенного ущерба. Ситуация находится на строгом контроле Правительства Республики Крым.

По информации Крымского управления по гидрометеорологии 30 ноября переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 2…4°; днем 7…9°.

1 декабря также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 4…6°; днем 13…15°.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым