В ряде регионов страны объявлен локдаун, но туристический поток в Крым пока ограничивать не будут

Власти Бурятии ввели двухнедельный локдаун: режим нерабочих дней объявлен с 27 июня по 11 июля. На это время остановить работу должны будут все предприятия, кроме жизненно необходимых, продуктовых магазинов, транспорта и СМИ. Такая мера принята 23 июня на заседании Республиканского оперштаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения COVID-19. По словам властей, это сделано для того, чтобы переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд.

В Москве, по сути, вводится частичный локдаун. Там с 28 июня нельзя будет посетить заведения общепита людям без справки о прививке, антителах или отрицательного ПЦР-теста. Аналогичный запрет планируется распространить и на общественный транспорт. Без QR-кода – пешком. Близки к введению новых ограничений и власти Подмосковья.

А что же Крым?

Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что принимать чрезвычайные меры по сокращению туристического потока в Крым из-за наводнения не придется. Об этом она сообщила в среду на совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства.

Общими усилиями вместе с Министерством обороны, МЧС мы очень рассчитываем, что в те сроки, что были обозначены коллегами, ситуация будет исправлена, и нам не придется принимать чрезвычайные меры по сокращению турпотока в Республику Крым, — сказала Голикова.

Она подчеркнула, что ситуация в регионе находится на жестком контроле.