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В РК 669 молодым специалистам, получившим аграрное образование и работающим в сфере АПК, выплачено 156 млн рублей
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В РК 669 молодым специалистам, получившим аграрное образование и работающим в сфере АПК, выплачено 156 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:56 21.12.2023

О том, что с 2017 по 2023 годы 669 молодым специалистам, которые получили аграрное образование и работают в сфере АПК выплачено 156 миллионов рублей единовременной выплаты, сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук. В этом году такую помощь получили 96 человек, сумма поддержки составила более 22 миллионов рублей.

Вот уже на протяжении 7 лет поддерживаем наши молодые кадры. Это действительно будущее крымского сельского хозяйства наши молодые агрономы, садоводы, инженеры, трактористы-машинисты, экономисты, технологи, ветеринары, и представители других очень важных профессий от знаний, умений и работы, которых напрямую зависит продовольственная безопасность нашего региона и через 10, и через 20, и через 30, и даже через 40 лет. Это молодежь, которая кроме фундаментальных академических знаний, в своей работе с успехом применяет весь спектр современных технологий. Без них в высокотехнологичной сельскохозяйственной отрасли сейчас не обойтись. Молодые специалисты трудятся как на крупных ведущих предприятиях, так и на небольших сельхозпроизводствах крымского агропрома. В этом году, например, одно из самых популярных направлений сфера пищевой и перерабатывающей промышленности. 37 человек начали работать на винодельческих, пивобезалкогольных, птицеперерабатывающих, эфиромасличных и многих других предприятиях. Не менее востребованное направление наши малые формы — крестьянские фермерские хозяйства. 13 ребят для крымчан выращивают овощи, фрукты и другую продукцию в крестьянских фермерских хозяйствах, трудятся у индивидуальных предпринимателей, а трое из них возглавили эти КФХ сами.  Не отстает от этих направлений и наука. Очень много выпускников выбирают местом работы крымские научные организации, которые в том числе производят и перерабатывают сельхозпродукцию. Эти специалисты разрабатывают новые сорта сельхозкультур с повышенной урожайностью, устойчивостью к заболеваниям. Прорывные идеи, знания и современные технологии, которые разрабатывают молодые ученые уже на практике с удовольствием применяют наши сельхозтоваропроизводители. В этом году больше 20 специалистов выбрали именно это направление. Еще 25 трудоустроились в других организациях агропромышленного комплекса Республики Крым, — цитирует пресс-служба главу Минсельхоза Крыма. 

Андрей Савчук также напомнил о том, что единовременную выплату могут получить только те молодые специалисты, которые закончили вуз или среднее профессиональное учебное заведение по аграрному направлению. После получения денег они обязаны отработать в сфере агропромышленного комплекса Республики Крым не меньше трёх лет. Размер выплаты для выпускников вузов составляет 250 тысяч рублей, а для выпускников средних специальных — 200 тысяч рублей.

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источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

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