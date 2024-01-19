В РК большинство объектов строительства и реконструкции были сданы в запланированные сроки

Также Сергей Аксёнов сообщил, что организация и обеспечение планового проведения производственных процессов на объектах строительства непрофильных министерств и ведомств – здравоохранения, культуры, образования и других – является зоной ответственности Министерства строительства и архитектуры Республики Крым и «Инвестстроя Республики Крым».

В рамках мероприятия обсуждался ход работ на объектах образования, спорта, инфраструктуры. В частности, реконструкция Уютненской школы-гимназии Сакского района и детского сада «Светлячок» в городе Саки, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, установка новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, других.

Кроме того, до конца апреля планируется завершить реконструкцию автомобильных дорог в селе Оленевка Черноморского района. Работы проводятся на 18 улицах, 13 из них уже готовы к укладке асфальта.

Глава республики также отметил, что особое внимание необходимо уделить замене магистральных водоводов в Симферополе. Подрядчик обязуется закончить проект, который снизит потери воды в сетях, к середине февраля.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, представители ГКУ РК «Инвестстрой Республики Крым» и подрядных организаций, представители ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым