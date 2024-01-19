Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В РК большинство объектов строительства и реконструкции были сданы в запланированные сроки
актуально в республике
В РК большинство объектов строительства и реконструкции были сданы в запланированные сроки

В РК большинство объектов строительства и реконструкции были сданы в запланированные сроки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:39 19.01.2024

Глава Республики Крым провел совещание в ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» по объектам строительства государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». По словам Сергея Аксёнова,  уровень исполнительской дисциплины значительно вырос, благодаря совместной работе органов власти и подрядных организаций большинство объектов строительства и реконструкции были сданы в запланированные сроки.

Исключением стали некоторые проекты Министерства здравоохранения Республики Крым, в связи с чем были приняты управленческие решения. Уверен, что в этом году строительная отрасль улучшит свои показатели, – цитирует пресс-служба Главу Крыма. 

Также Сергей Аксёнов сообщил, что организация и обеспечение планового проведения производственных процессов на объектах строительства непрофильных министерств и ведомств – здравоохранения, культуры, образования и других – является зоной ответственности Министерства строительства и архитектуры Республики Крым и «Инвестстроя Республики Крым».

В рамках мероприятия обсуждался ход работ на объектах образования, спорта, инфраструктуры. В частности, реконструкция Уютненской школы-гимназии Сакского района и детского сада «Светлячок» в городе Саки, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, установка новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, других.

Узнайте больше:  В Севастополе в суд ушло дело педофила

Кроме того, до конца апреля планируется завершить реконструкцию автомобильных дорог в селе Оленевка Черноморского района. Работы проводятся на 18 улицах, 13 из них уже готовы к укладке асфальта.

Глава республики также отметил, что особое внимание необходимо уделить замене магистральных водоводов в Симферополе. Подрядчик обязуется закончить проект, который снизит потери воды в сетях, к середине февраля.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, представители ГКУ РК «Инвестстрой Республики Крым» и подрядных организаций, представители ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.