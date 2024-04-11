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В РК на базе Центра «Мой бизнес» пройдет региональный конкурс «Лучший предприниматель »

В РК на базе Центра «Мой бизнес» пройдет региональный конкурс «Лучший предприниматель Крыма»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:58 11.04.2024

В Республике Крым на базе Центра «Мой бизнес» пройдет региональный конкурс «Лучший предприниматель Крыма». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико по итогам совещания, посвященного подготовке и проведения мероприятия.

С 2023 года в Республике Крым по инициативе Министерства экономического развития РК в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на базе Центра «Мой бизнес» проходит региональный конкурс «Лучший предприниматель Крыма».

Цель конкурса – развитие предпринимательства за счёт выявления и тиражирования успешных практик, популяризация предпринимательства, повышение общественной значимости предпринимательской деятельности.

Конкурсы объединяют молодых и опытных предпринимателей, которые сейчас активно помогают новому поколению, и наш конкурс нашел очень теплый отклик в среде крымских предпринимателей. В прошлом году он проходил впервые и в нём приняли участие крымские индивидуальные предприниматели, руководители организаций, а также самозанятые – было подано более 150 заявок, — рассказала Ирина Кивико.

Победители конкурса получили медийную поддержку, съёмку рекламного ролика об их бизнесе, а также подарки и призы от партнеров конкурса и институтов поддержки предпринимательства республики.

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В этом году планируется проведение конкурса с апреля по май и будет он состоять из 2 этапов: заочная оценка заявок и очная защита участников конкурса (тестирование, управленческий поединок и деловая игра).

Проведение церемонии награждения победителей конкурса планируется в период с 24 по 27 мая. Конкурс включает в себя девять номинаций: «Молодой предприниматель», «Инновационный прорыв», «Лучший в производстве», «Женское предпринимательство», «Лучший сфере гостеприимства», «Лучший в сфере торговли», «Лучший в своём деле», «Семейное предпринимательство» и специальная номинация — «Лучшая поддержка СВО».

Основными критериями оценивания будут: финансовые показатели, количество рабочих мест, конкурентоспособность, инвестиционная привлекательность, инновационный подход, история становления бизнеса, деловая активность, управленческие способности, социальная значимость, независимость от государственных источников финансирования, инструменты продвижения, масштабируемость и личный бренд.

Обращаюсь к нашему бизнесу: дерзайте, участвуйте, покажите себя. Ведь подобные конкурсы для предпринимателей — всегда новые возможности по обмену деловым опытом и укреплению репутации. Все это станет еще одной ступенькой к достижению очередной бизнес-цели, а для республики возможность популяризировать и поддержать предпринимательство, — отмечает вице-премьер.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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