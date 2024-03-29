В РК обязательства по регулированию цен на социально значимые товары взяли на себя 24 субъекта хоздеятельности

Министерство промышленной политики Республики Крым продолжит проводить еженедельный контроль стоимости социально значимых товаров. Об этом заявил Глава Республики Крым. Сергей Аксёнов выразил благодарность компаниям-производителям и торговым сетям Крыма, ставшим участниками соглашения, подписанного с Советом министров Республики Крым, по мерам, направленным на стабилизацию розничных цен в республике на ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. При этом осуществляется постоянный мониторинг ситуации, в том числе на муниципальном уровне.
Раз в неделю совместно с министром промышленной политики РК Анушаваном Араратовичем Агаджаняном подводим промежуточные итоги. Наша главная цель – сделать так, чтобы заявленные цифры не расходились с действительностью, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
Глава республики также отметил важность информирования крымчан о действующих участниках соглашения.
Необходимо сделать так, чтобы люди понимали, где и как можно получить информацию о магазинах, которые являются участниками соглашения, по каждому району. Граждане должны знать, у кого цены соответствуют требованиям, – сказал Глава Крыма.
По словам Анушавана Агаджаняна, обязательства по регулированию цен на социально значимые товары взяли на себя 24 субъекта хозяйственной деятельности:
* торговая сеть «Яблоко» – 44 магазина регулируют цены на 80 наименований товаров из социальной группы;
* торговая сеть «ПУД» – 52 магазина регулируют цены на 54 наименования товаров;
* торговая сеть «Безцен» – 7 магазинов (2 гипермаркета, 5 универсамов) на 62 наименования товаров;
* торговая сеть «Корзина» – 10 магазинов на 45 наименований товаров;
* торговая сеть «Доброцен» – 45 магазинов на 32 наименования товаров;
* торговая сеть «Ценник» – 12 магазинов на 60 наименований товаров;
* торговая сеть «Гузель» – 34 магазина на 66 наименований товаров.
Анушаван Агаджанян пояснил, что ознакомиться с информацией об участниках соглашения, с ценами на товары и адресами магазинов можно на сайте Министерства промышленной политики РК.
В случае обнаружения каких-либо несоответствий или фактов нарушения исполнения соглашения у граждан есть возможность обратиться на горячую телефонную линию ведомства: +7-978-000-08-55, – сообщил министр промышленной политики РК.
Кроме того, в ближайшее время ожидается, что к действующему соглашению присоединятся и другие объекты розничной торговли.
В заключение Сергей Аксёнов еще раз призвал крымских предпринимателей не спекулировать ценами на продукты ради сиюминутной выгоды, а идти навстречу согражданам. Глава республики подтвердил готовность органов власти оказывать все необходимое содействие компаниям-производителям и торговым сетям Крыма.
Отдельно Сергей Аксёнов сообщил о строительстве оптово-распределительного центра в селе Чистеньком Симферопольского района и выразил надежду, что его ввод в эксплуатацию поможет выровнять ценовую политику в республике в целом.
СПРАВКА. Целью соглашения, подписанного между Правительством Республики Крым, производителями и торговыми сетями 12 марта 2024 года, является стабилизация цен на тридцать наименований социально значимых продовольственных товаров и недопущение их необоснованного завышения в будущем. Так, 581 магазин крупных торговых сетей обязались снизить цены. Субъекты системы оптовой торговли также взяли на себя обязательство не превышать торговую наценку более чем на 5 %.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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