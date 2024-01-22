В РК — соцопрос по оценке эффективности деятельности глав администраций городских округов и муниципальных районов

Участникам предлагается оценить состояние городской и сельской среды, улично-дорожной сети, жилищно-коммунальной инфраструктуры, медицинского обеспечения и других показателей в муниципальном образовании. Результаты опроса населения позволят усовершенствовать и модернизировать деятельность органов местного самоуправления.

Для прохождения опроса необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через «Единую систему идентификации и аутентификации» (ЕСИА).

источник: по информации Министерства внутренней политики, информации и связи РК