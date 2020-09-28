В Роспотребнадзоре прогнозируют «выход на плато» по заболеваниям коронавирусом в октябре

А вот пика «ковида» на этот раз не будет.

Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Сейчас заболеваемость еще немного вырастет, и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение, — отметил он.

По мнению академика, вводить дополнительные ограничения по коронавирусу сейчас не нужно. Однако он напомнил об уже озвученных рекомендациях, таких как перевод сотрудников на удаленную работу и самоизоляция для пожилых людей.

Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут, — добавил Малеев.

Он также сообщил, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для производств, культурных организаций и образовательных учреждений, в которых специалисты предусмотрели все меры и учли прирост новых заразившихся.

По последним данным, с начала марта в России выявили 1 159 573 случая COVID-19/ Более 20,3 тысячи пациентов с коронавирусом скончались, почти 946 тысячам удалось победить инфекцию. За последние сутки зарегистрировали 8 135 новых заболевших: больше всего в Москве (2 217 случаев, хотя еще в четверг этот показатель был вдвое ниже).

В Крыму за минувшие сутки «ковидом» заболело 82 человека, в Севастополе – 23. Отметим, что в городе снова введен обязательный масочный режим в транспорте и общественных местах. О штрафах за его нарушение пока не сообщается.