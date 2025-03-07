В Росреестре будут регистрировать тех, кому в квартире разрешено жить по спецраспоряжению умершего владельца﻿

Причем разрешение будет действовать вне зависимости от того, кому именно будет принадлежать квартира впоследствии.

Не все понимают, что такое завещательный отказ. Но это очень интересный правовой инструмент. Это отнюдь не отказ от наследства, как может показаться некоторым, а своего рода поручение наследникам. Как сказано в законе, завещатель, например, может обязать наследника, к которому переходит жилье, предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

Допустим, дедушка напишет в завещании: квартира остается сыну, но сиделка, скрашивавшая ему (дедушке) последние дни, имеет право там жить сколько захочет. Или — дача полностью переходит сыну, но мастеровитый племянник может в любое время приходить и пользоваться сараем, что-то там мастерить, как всегда любил. И так далее. Теперь в реестре недвижимости будут стоять особые отметки о том, кто имеет право пользоваться жильем по специальным нотариальным документам или завещательным отказам.

Почему это важно? Дополнение ЕГРН такими данными направлено на защиту права собственности, повышение прозрачности имущественных отношений и, как следствие, снижение рисков для приобретателей недвижимого имущества, — подчеркивают представители нотариата. — Покупатели недвижимости будут иметь более полное представление о правах третьих лиц на приобретаемое имущество, наличии обременений и прочих значимых нюансов. Например, в случае наличия договора безвозмездного пользования недвижимостью новоиспеченный покупатель этого объекта не может ни пользоваться недвижимостью, ни получать с нее доход. Естественно, перед приобретением ему важно знать о таких ограничениях, тем более что срок их действия может быть очень длительным. Сейчас недобросовестный продавец может умолчать о наличии таких нюансов в отношении отчуждаемой недвижимости, из-за чего возникают большие риски для покупателя.

Что касается завещательного отказа, то, продолжают эксперты, сейчас отказополучатель также вправе, но не обязан зарегистрировать в ЕГРН свое право пользования жилым помещением.

Как будет работать? В случае с долевой недвижимостью основанием для внесения таких данных выступит нотариально заверенное соглашение участников долевой собственности либо соответствующее решение суда (в ситуации, когда сособственники не смогли договориться мирно), — рассказывают эксперты. — Также нотариус сможет сам направить документы в Росреестр и тем самым обеспечить оперативную регистрацию права, когда речь идет о регистрации права отказополучателя недвижимости, которому это право предоставлено по завещательному отказу.

Представители нотариата рассказали и о самых распространенных ошибках при составлении завещаний. Самое главное: завещание рекомендуется составлять предельно конкретно.

Например, не ошибаться в фамилиях наследников. Также стоит точно описать свое имущество, чтобы не возникло путаницы. А если оставлять его чужим людям, то следует помнить, что докторам и социальным работникам запрещено принимать большие подарки.

Плохая идея — не расписывать в завещании детально, кому и что конкретно достанется после смерти завещателя, а часть имущества и вовсе оставлять за скобками, — подчеркивают в ФНП. — Чем меньше конкретики, тем больше у наследников может быть поводов для споров.

Нотариус не может требовать, чтобы вы обязательно показали документы о праве собственности на имущество, которое хотите распределить, так как проверяют его только при выдаче наследства.

Однако нотариус может посоветовать принести эти документы на этапе составления завещания, чтобы избежать путаницы и возможных проблем в будущем. Лучше это сделать, — советуют в ФНП.

Если в вашей жизни что-то меняется, например появляется новая машина, — это можно отразить в уже составленном завещании. Или позаботиться об этом заранее и сразу написать в завещании, кому достанется «все прочее имущество». А еще — уточнить, кому перейдет наследство, если главный претендент к моменту смерти завещателя сам уже уйдет из жизни.

Порой к нотариусам приходят люди, которые хотят включить в завещание знаменитостей, президентов, космонавтов или вымышленных персонажей, — рассказывают в Федеральной нотариальной палате. — Если одинокая актриса завещает все любимому театру, — это одно. Если человек хочет, чтобы его квартира в Пензе досталась главе Индии, — другое.

В завещание можно вписать любого гражданина или организацию. Даже если у вас есть родственники, продолжают эксперты, вы можете лишить их наследства (всех, кроме обязательных наследников) и оставить все другу, соседу или кому-то еще. Главное — это должно быть обдуманное желание.

источник: «Российская газета»