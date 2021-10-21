В России анонсируют федеральный квест «Читай-играй» в честь 200-летия Федора Достоевского

В этом году весь мир отмечает 200-летие со дня рождения великого классика Федора Достоевского. В честь события проект по популяризации чтения ЮФ запускает квест «Читай-играй». Социальная акция призвана обратить внимание на творчество писателя и взглянуть на него по-новому.

«Читай-играй» — инновационный фиджитал-квест, который объединяет онлайн- и офлайн-реальность и сочетает в себе квест, квиз, взаимодействие с городской средой, пространством книжных магазинов и библиотек.

— инновационный фиджитал-квест, который объединяет онлайн- и офлайн-реальность и сочетает в себе квест, квиз, взаимодействие с городской средой, пространством книжных магазинов и библиотек. Даты проведения: с 1 по 11 ноября 2021 г.

Участие

1 ноября в группе проекта ЮФ в социальной сети ВКонтакте — vk.com/youfrf — появится пост с ссылкой на мини-приложение, специально разработанное для квеста. Чтобы приступить к выполнению заданий, достаточно его открыть и следовать инструкциям.

Онлайн и офлайн

Играть онлайн смогут все жители страны без исключения. А жители 12 городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля, Саратова, Самары, Красноярска, Перми, Ростова-на-Дону, Тюмени, Екатеринбурга, Воронежа — смогут принять участие в квесте не только онлайн, но и офлайн , выполняя задания из мини-приложения от соцсети ВКонтакте в городских локациях, книжных магазинах и библиотеках.

Подарки и для себя, и для города

Первых 500 участников квеста, успешно выполнивших все задания до 11 ноября включительно, ждут призы от проекта ЮФ и его партнеров: подарочные карты сети «Читай-город — Буквоед», наборы книг, футболки и др. Жители 12 городов поборются за суперприз — мобильную библиотеку от крупнейшего сервиса электронных и аудиокниг в России и странах СНГ ЛитРес. Ее получит тот город, жители которого наберут наибольшее количество баллов в приложении. Благодаря мобильной библиотеке можно бесплатно скачать на электронные устройства главные бестселлеры последнего времени и произведения литературной классики.

Организаторы

Квест «Читай-играй» проводится проектом ЮФ совместно с Российским книжным союзом, ФГБУ «Роскультцентр», соцсетью ВКонтакте, издательской группой «Эксмо-АСТ», сетью книжных магазинов «Читай-город — Буквоед», книжным рекомендательным сервисом LiveLib и сервисом электронных и аудиокниг ЛитРес при поддержке Фонда президентских грантов.

ЮФ

ЮФ (youth — «молодость») — всероссийская социальная инициатива, цель которой — популяризация чтения у поколения Z. Это творческая лаборатория, в которой создаются культурные тренды, инновации, эксперименты. ЮФ разговаривает с молодыми людьми на их языке, а в роли Послов проекта выступают известные блогеры, музыканты, артисты. Они рассказывают молодой аудитории о книгах, которые стоит прочитать, и о том, какую роль играет чтение в достижении успеха во всех сферах жизни.

ЮФ меняет медиапотребление подростков и молодежной аудитории России, формируя у них устойчивую привычку к чтению.