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В России чаще всего подделывают подписи собственников в договорах купли-продажи, аренды или найма жилья

В России чаще всего подделывают подписи собственников в договорах купли-продажи, аренды или найма жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:35 01.09.2024

В России чаще всего подделывают подписи собственников в договорах купли-продажи, аренды и найма жилья, которые заключаются в простой письменной форме — отмечают РИА Новости.

Кроме того, по поддельным документам мошенники порой получают подлинную электронную подпись третьего лица. Если злоумышленник завладел электронной подписью владельца недвижимости и впоследствии распорядился ей, то признать сделку недействительной будет очень непросто.

Избежать подобных ситуаций владельцу жилья может помочь заявление о запрете сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Если же человек узнал, что его подпись подделали и от его имени была совершена какая-то сделка, необходимо сразу написать заявление в полицию о мошенничестве, а также подать в суд исковое заявление с требованием признать сделку недействительной, — рассказали журналистам в ФНП.

источник: РИА Новости

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