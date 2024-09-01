В России чаще всего подделывают подписи собственников в договорах купли-продажи, аренды и найма жилья, которые заключаются в простой письменной форме — отмечают РИА Новости.
Кроме того, по поддельным документам мошенники порой получают подлинную электронную подпись третьего лица. Если злоумышленник завладел электронной подписью владельца недвижимости и впоследствии распорядился ей, то признать сделку недействительной будет очень непросто.
Избежать подобных ситуаций владельцу жилья может помочь заявление о запрете сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Если же человек узнал, что его подпись подделали и от его имени была совершена какая-то сделка, необходимо сразу написать заявление в полицию о мошенничестве, а также подать в суд исковое заявление с требованием признать сделку недействительной, — рассказали журналистам в ФНП.
источник: РИА Новости
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