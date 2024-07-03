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В России фиксируют температурные рекорды. За сутки — в 40 населенных пунктах. В Симферополе тоже
иллюстрация: pikist.com

В России фиксируют температурные рекорды. За сутки — в 40 населенных пунктах. В Симферополе тоже

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:04 03.07.2024

Температурные рекорды зафиксированы за минувшие сутки в 40 населенных пунктах России, девять из них — в региональных центрах, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На фоне аномальной жары, охватившей Русскую равнину и юг Дальнего Востока, минувшие сутки ознаменовались очередной серией из 40 температурных рекордов, из них девять зафиксированы в региональных центрах, — заявил Тишковец.

Он напомнил, что рекордная жара была во вторник в Москве — воздух в столице прогрелся до плюс 32 градусов (предыдущий температурный рекорд — плюс 31,9 градуса был установлен в 1890 году). Кроме того, рекордные показатели были отмечены в Твери — плюс 33,7 градуса (плюс 32,9 градуса было в 1999 году), в Брянске — плюс 32,3 (плюс 30,7 в 1991 году), во Владимире — плюс 32,3 (плюс 30 в 1964 году), в Туле — плюс 31,8 (плюс 30,6 в 1991 году), в Вологде — плюс 30,6 (плюс 30,2 в 1999 году), во Владивостоке — плюс 27,4 (плюс 27,3 в 1994 году), в Симферополе — плюс 35,3 (плюс 34,5 в 1938 году), в Запорожье — плюс 35,5 (плюс 35 в 1991 году).

Также рекорды были зафиксированы в Коломне, Можайске, Керчи, Ялте, Мариуполе, Анапе, Вязьме, Рыбинске, Переславле-Залесском, Мамакане, Балаганске, Баргузине, Сретенске, Хамар-Дабане, Приморско-Ахтарске и некоторых других городах и населенных пунктах.

Сегодня «язык» тепла будет ориентирован из Донбасса через Черноземье, Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Пермский край и Средний Урал, а значит в этих регионах возможны новые температурные рекорды, — отмечает синоптик. 

источник: ТАСС 

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