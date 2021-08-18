В России грядет замена «бумажных» паспортов на смарт-карты. Решение будет принято до конца года

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Об этом в среду сообщил глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу « Россия-24 «.

С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем, — сказал он.

Министр также отметил, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных.

У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне, — добавил он.

Как ранее сообщало МВД, в Москве документ нового образца могут начать выдавать уже с декабря 2021 года, в регионах — по мере технической готовности, определяемой Правительством РФ, но не позднее чем с июля 2023-го.

В Минцифры уточнили: электронные паспорта будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также, по желанию владельца, электронную подпись.

К 2024 году в цифровом формате планируют выдавать все справки. По словам Вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в онлайн переведут примерно 200 госуслуг.