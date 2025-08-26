Прямо сейчас:
В России намерены проанализировать факторы, от которых зависят розничные цены на топливо

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:36 26.08.2025

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране. Об этом сообщило правительство России.

В кабмине сообщили, что по информации Минэнерго, в результате увеличения объемов продаж и своевременной отгрузки топлива в регионах цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже снижаются последние два торговых дня.

Производители соблюдают баланс поставок топлива на внутренний рынок в период повышенного спроса. Поставки сельхозпроизводителям на пике уборочной кампании идут в штатном режиме, все заявки аграриев удовлетворяются, — проинформировали в правительстве.

В ходе заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов представитель Федеральной антимонопольной службы отметил, что служба возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах и будет продолжать мониторинг цен.

Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте. Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо, — заключили в пресс-службе.

Как сообщалось, в Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно. При этом есть дефицит бензина Аи-95, который может продлиться еще один месяц, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 11

