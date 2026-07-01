В России обеспечили более 365 тысяч бесплатных проездов в исторические регионы и Крым для волонтёрских машин за два года

Два года назад благодаря решению Президента волонтёры, которые доставляют гуманитарные грузы бойцам СВО и мирным жителям исторических и приграничных регионов, получили возможность бесплатно пользоваться платными магистралями. Идея программы родилась на встрече Владимира Владимировича Путина с участниками СВО. Проблему озвучил студент, участник СВО Максим Чуданович. В июне 2024 года Народный фронт совместно с экосистемой Добро.рф и штабами #МЫВМЕСТЕ получил возможность оформлять для транспорта общественников пропуска для проезда по платным дорогам.

Сервис помогает быстрее доставлять помощь в исторические и приграничные регионы. Бесплатный проезд по платным дорогам снимает лишние расходы с волонтёров и общественных организаций. Только за полгода 2026 года штабы #МЫВМЕСТЕ оформили больше 104 тысяч проездов, а всего с запуска – свыше 365 тысяч. Будем подключать новые дороги и расширять географию, – отметил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев.

Гуманитарные грузы направлялись в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также в Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области, Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь. Получателями стали социальные учреждения, малообеспеченные семьи, пожилые граждане, жители пунктов временного размещения, покинувшие дома из-за обстрелов, а также военнослужащие и их семьи.

Вопросы логистики – это очень важные и зачастую непростые вопросы. С момента поручения Президента до начала реализации инициативы прошло буквально несколько месяцев. Уже сегодня волонтёры из различных организаций, в том числе и из Народного фронта, могут в кратчайшие сроки и абсолютно бесплатно доставлять грузы туда, где они действительно нужны, – рассказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко.

Заявки принимаются по участкам в доверительном управлении ГК “Автодор”: М-1 “Беларусь” с 33-го по 66-й км, М-3 “Украина”, М-4 “Дон”, М-11 “Нева” с 58-го по 684-й км, М-12 “Восток”, А-113 ЦКАД, А-289. С 2026 года сервис распространён на дороги других операторов – Северный обход Одинцово (от МКАД до 33-го км трассы М-1), Московский скоростной диаметр и проспект Багратиона. Это позволило расширить перечень маршрутов, доступных для льготной перевозки гуманитарных грузов.

Польза от бесплатного проезда существенная. За одну командировку экономится порядка 10 тысяч рублей. Сэкономленные средства дают возможность поддерживать автомобиль в техническом состоянии или докупить необходимую гуманитарную помощь. Например, три индивидуальные аптечки для бойца, а значит, шанс на три спасённые жизни. Бесплатный проезд – это очень большое подспорье в волонтёрской деятельности, – отметил волонтёр гуманитарной миссии Анатолий Позняков.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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