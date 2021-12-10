В России по-прежнему только один регион с «коллективным иммунитетом». Это Севастополь

83,7% привитых, как нигде.

Севастополь сохраняет лидерство среди регионов России по «коллективному иммунитету» к новой коронавирусной инфекции. Точнее, это один регион, где привито от коронавируса более 80% населения. Об этом сообщила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Коллективный иммунитет» в Севастополе составляет 83,7%. Среднероссийский уровень «коллективного иммунитета» — 55,7%.

По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла — 67 260 355 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%. Достигнуть уровня в 80% можно, только если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины, — сказала Голикова.

К заветной отметке 80% приближаются шесть регионов.

Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва. При этом небольшое снижение уровня коллективного иммунитета произошло в Магаданской области и Чеченской Республике, – заявила Голикова.

Улучшение эпидситуации отмечается в 12 регионах: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республиках Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Чукотском автономном округе.

Вместе с тем в трех российских регионах эпидемиологическая ситуация по COVID-19 ухудшилась – это Карачаево-Черкесская Республика, Адыгея и Чеченская Республика.

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Вице-премьер отметила, что темпы вакцинации в регионах не должны замедляться, поскольку показатели «коллективного иммунитета» будут снижаться из-за необходимости ревакцинировать уже привившихся граждан. Для достижения «коллективного иммунитета», по ее словам, необходимо привить 80% взрослых россиян, или более 90 млн человек. В то же время показатель «коллективного иммунитета» тянет вниз статистика по уже привитым, но давно. Речь идет о тех, кто привился год назад и более, но не прошел сейчас ревакцинацию.

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