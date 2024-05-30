В России почти 40 тысяч лагерей и пансионатов смогут принять детей для летнего отдыха и оздоровления

В летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тыс. организаций, в том числе федеральные детские центры «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан», «Алые паруса». Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Президент в новом Указе поставил цели, связанные с укреплением здоровья подрастающего поколения и развитием их талантов и способностей. Именно на это будет направлена деятельность 39,7 тысячи организаций, которые смогут принять для отдыха и оздоровления более 5,3 миллиона наших детей. Среди них – более 115 тысяч детей участников специальной военной операции. Также будет организован отдых и восстановление детей из новых российских регионов, – отметил Дмитрий Чернышенко.

Ребята из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей посетят лагеря в других субъектах Российской Федерации, а также санатории на черноморском побережье. В федеральных университетах пройдет серия образовательно-туристских программ «Университетские смены».

Для детей из воссоединенных российских регионов также предусмотрены путевки в детские федеральные центры «Орленок», «Смена», «Алые паруса» и «Артек», включая его вновь открытый филиал «Красная гвоздика» в городе Бердянске Запорожской области.

Вице-премьер также подчеркнул важность развития инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей.

Федеральная программа по модернизации объектов отдыха детей и их оздоровления второй год реализуется по поручению Президента и при поддержке Правительства и Совета Федерации. За это время началось обновление инфраструктуры детских лагерей в 54 регионах. Только в текущем году из федерального и регионального бюджетов на программу было выделено более 3 миллиардов рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов, – отметил Чернышенко.

Помимо создания инфраструктуры и разработки программ, к началу кампании осуществлялась подготовка кадров. В частности, в 168 образовательных организациях прошло обучение по модулю «Основы вожатской деятельности». Формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования также входит в число задач, обозначенных в Указе Президента России.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что расширяется сеть образовательных центров для талантливых школьников. В 2024 году, помимо «Красной гвоздики» в Запорожской области, ребят примет еще один филиал «Артека» – «Корсунь» в Севастополе. Впервые начнут свою работу центр воспитательных технологий «Маяк» «Океана» и летний палаточный лагерь «Рубеж» «Смены». Оба лагеря имеют военно-патриотическую направленность. Глава Минпросвещения России напомнил, что продолжается работа над созданием Всероссийского центра «Печоры» в Псковской области.

Ежегодно мы уделяем особое внимание проведению летней оздоровительной кампании. С учетом единых воспитательных программ все детские центры и лагеря организуют интересные просветительские и спортивные мероприятия. Отдельный акцент делаем, прежде всего, на обеспечении безопасности детей. Отмечу, что в этом году был увеличен общий объем финансирования детского отдыха со стороны субъектов Российской Федерации. По сравнению с прошлым годом он вырос на 8 миллиардов рублей. Всего в организации летней кампании будет задействовано более 600 тысяч человек, из которых 300 тысяч – это педагогические сотрудники, а 66 тысяч – вожатые, – сказал Сергей Кравцов.

Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности – одна из национальных целей, обозначенных в новом Указе. Сегодня уже более 29 тыс. лагерей имеют свою программу воспитания. В этом году особенное внимание будет уделено мероприятиям, посвященным Году семьи, юбилею А.С. Пушкина, освобождению Ленинграда от фашистских захватчиков. Пройдут тематические дни Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», смены для младших школьников «Содружество Орлят России».

Кроме того, в детских лагерях будет вестись воспитательная работа, в том числе с помощью серии проектов, таких как «Всероссийские школьные кинопремьеры», «Киноуроки в школах России», которые посвящены просмотру лучших российских кинофильмов.

Особое внимание в рамках летней оздоровительной кампании будет уделено работе организаций дополнительного образования детей по месту жительства, чтобы на каникулах как можно больше ребят были охвачены увлекательными и полезными занятиями.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».