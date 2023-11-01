В России проходит Неделя сохранения душевного комфорта. Крымчан также призывают к спокойствию

В Крыму, как и по всей стране, по инициативе Минздрава России проходит Неделя сохранения душевного комфорта (в честь Международной недели осведомленности о стрессе) с целью повышения информированности населения о важности сохранения психического здоровья.

Стресс, как состояние беспокойства или психического напряжения, является неотъемлемой частью нашей жизни, поскольку трудные ситуации встречаются у каждого человека. Существует как положительный, так и отрицательный стресс. Первый позволяет мобилизоваться и адаптироваться к новым условиям, последний способен истощать нервную систему и приводить к негативным последствиям. Так, стресс может сопровождаться целым спектром негативных эмоций, а также физических ощущений – например, человек может испытывать головную боль, страдать бессонницей, лишиться аппетита или наоборот переедать, не чувствуя сытости. Реакция на стресс у каждого индивидуальна, от того, как человек реагирует на стресс, зависит его общее благополучие, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Чтобы сохранить психическое здоровье важно уметь эффективно справляться со стрессом, для этого необходимо заботиться о своём физическом здоровье.

Большое значение имеет здоровый сон: следует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, ужинать за несколько часов до сна, не засыпать под звуки телевизора или с гаджетом в руках. Соблюдение режима дня позволит рационально распоряжаться своим временем и чувствовать себя в состоянии контролировать ситуацию.

Не менее важную роль играет сбалансированное питание – организм должен получать достаточное количество питательных веществ, витаминов и минералов.

Регулярные занятия умеренными физическими нагрузками, различные увлечения, социальная активность, здоровые отношения в семье, живое общение с близкими людьми и соблюдение семейных традиций также помогают противостоять стрессу. Помимо этого, следует ограничить потребление негативной информации в социальных сетях и СМИ – лучше провести время за чтением книг, — говорит главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Республики Крым, доктор медицинских наук Тамара Ветрила.

В случаях, когда справляться со стрессовыми ситуация самостоятельно не удаётся и это негативно влияет на жизнедеятельность человека, следует обратиться за помощью к специалисту.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК