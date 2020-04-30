В России – рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больных – свыше 106 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Это рекордный прирост за все время.

В процентном соотношении суточный прирост составляет +7,1%, и этот показатель не является рекордным. Таким образом число заразившихся по всей стране достигло 106 498 человек.

Новые случаи зарегистрированы в 85 регионах, больше всего вновь в Москве — 3 093 (для столицы это не рекордный суточный показатель). На сегодня в Москве уже 53 739 инфицированных COVID-19.

В Московской области 793 новых заболевших (всего 11 710), в Петербурге — 336 (4062), в Дагестане — 158 (1389). Еще 150 случаев выявлено в Нижегородской области (1944).

За весь период умерли 1073 пациента с COVID-19. За сутки скончался 101 человек.

Поправились после перенесенного заболевания и выписаны 11 619 человек, в том числе 1 333 выздоровевших за последние сутки.

В Крыму, по данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением находятся 1 848 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 991 человек, в стационарах находятся 108 человек, изолировано в обсерваторы – 749 человек. Всего выявлено 92 положительных на COVID-19. Из них на лечении 57 человек, выздоровело — 35.

В Севастополе – 78 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выписано – 9 человек, на лечении – 69. Кроме того, на сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 145 человек, в городской больнице № 9 – 59 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1 083 человека.