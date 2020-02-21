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В России уточняют места захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии
иллюстрация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В России уточняют места захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:15 21.02.2020

О проведении акции по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии, сообщает Министерство образования, науки и молодёжи РК. Калининградскими историками выверяются списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров:

В базе данных содержится информация о более 145 тысячах советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве. 

Актуальные данные о погибших родственниках можно узнать в электронной книге памяти Калининградской области — здесь.

В России уточняют места захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии

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