В России уточняют места захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии

О проведении акции по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии, сообщает Министерство образования, науки и молодёжи РК. Калининградскими историками выверяются списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров:

В базе данных содержится информация о более 145 тысячах советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве.